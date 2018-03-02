Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Новая ракета Путина за минуту изменила баланс в мире — эксперт
США угрожают России партизанской войной — СМИ
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
2 марта, источник: Tengrinews

Владельцев АЗС оштрафовали в Павлодаре за ценовой сговор

Три компании, занимающиеся розничной торговлей ГСМ, оштрафовали за ценовой сговор в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Постановлением суда правонарушители признаны виновными в нарушении монополистической деятельности и привлечены к административным взысканиям в виде штрафов в доход государства в размере пяти процентов от выручки, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности», — сообщили на запрос корреспондента Tengrinews.kz в пресс-службе специализированного административного суда Павлодара.

Читайте также
Банкомат взломали в Алматы: пострадал охранник

Общая сумма штрафов с учетом конфискации монопольного дохода составила порядка 17 миллионов тенге. По информации суда, поводом для судебных разбирательств послужили результаты расследований антимонопольного ведомства.

«В результате проведенного сотрудниками РГУ “Департамент Комитета по регулирования естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области” расследования были установлены факты нарушений антимонопольного законодательства, выразившиеся в совершении антиконкурентных согласованных действий путем установления и поддержания цен на нефтепродукты с декабря 2016 года по февраль 2017 года, повторно в течении года после наложения административного взыскания», — отметили в пресс-службе суда.

В суде представители всех трех компаний вину свою не признали и заявили, что сотрудники антимонопольного ведомства неправильно провели расчеты колебаний оптовой закупочной цены на бензин. Однако суд посчитал их доводы несостоятельными. Как сообщили в региональном антимонопольном департаменте, в ближайшее время предстоит судебное разбирательство в отношении еще одного владельца АЗС, который подозревается в аналогичном правонарушении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

На Филиппинах родился &quot;мальчик-единорог&quot;
Путин потребовал от США доказательства вмешательства в выборы
Призеры Олимпиады-2018 начали продавать подаренные автомобили
Польша потребовала от Германии $850 млрд
Схватка медведя с тигром попала на видео
Поклонская придумала названия для новейших ракет России
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
ЦИК сделал замечание ведущему Первого канала после жалобы Собчак
Спорт
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть ЧР Первые после зимнего перерыва матчи премьер-лиги проведут претенденты на медали, которые примут команды из нижней части таблицы
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь