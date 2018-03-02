Владельцев АЗС оштрафовали в Павлодаре за ценовой сговор

Источник: Tengrinews

«Постановлением суда правонарушители признаны виновными в нарушении монополистической деятельности и привлечены к административным взысканиям в виде штрафов в доход государства в размере пяти процентов от выручки, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности», — сообщили на запрос корреспондента Tengrinews.kz в пресс-службе специализированного административного суда Павлодара.

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Общая сумма штрафов с учетом конфискации монопольного дохода составила порядка 17 миллионов тенге. По информации суда, поводом для судебных разбирательств послужили результаты расследований антимонопольного ведомства.

«В результате проведенного сотрудниками РГУ “Департамент Комитета по регулирования естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области” расследования были установлены факты нарушений антимонопольного законодательства, выразившиеся в совершении антиконкурентных согласованных действий путем установления и поддержания цен на нефтепродукты с декабря 2016 года по февраль 2017 года, повторно в течении года после наложения административного взыскания», — отметили в пресс-службе суда.