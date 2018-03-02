Мирные жители впервые пересекли гуманитарный коридор в Восточной Гуте
Покинуть регион удалось двум детям.
Покинуть регион удалось двум детям.
ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 2 марта. /ТАСС/. Двум детям удалось пересечь гуманитарный коридор, покинув Восточную Гуту в ночь на пятницу, сирийские военные смогли организовать их встречу и прикрытие, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
«Ночью в 00 часов 25 минут к гуманитарному коридору удалось выйти двум детям [мальчику и девочке]. Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Сейчас с ними [детьми] работают медики и психологи», — заявил он.
По словам Золотухина, массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается. Причиной является несоблюдение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
На горячую линию Центра по примирению в Дамаске продолжает поступать большое количество сообщений от жителей Восточной Гуты.
Срыв гуманитарных пауз
По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые три дня паузы были сорваны боевиками. Как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой желающим покинуть ее.
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