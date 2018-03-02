Мирные жители впервые пересекли гуманитарный коридор в Восточной Гуте

Источник: РИА "Новости"

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 2 марта. /ТАСС/. Двум детям удалось пересечь гуманитарный коридор, покинув Восточную Гуту в ночь на пятницу, сирийские военные смогли организовать их встречу и прикрытие, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Ночью в 00 часов 25 минут к гуманитарному коридору удалось выйти двум детям [мальчику и девочке]. Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Сейчас с ними [детьми] работают медики и психологи», — заявил он.

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По словам Золотухина, массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается. Причиной является несоблюдение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

На горячую линию Центра по примирению в Дамаске продолжает поступать большое количество сообщений от жителей Восточной Гуты.

Срыв гуманитарных пауз