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2 марта, источник: Volga News

На перекрестке в центре Самары столкнулись Nissan и Lada Granta

Во второй половине дня 2 марта на пересечении улиц Льва Толстого и Ленинской в Самаре столкнулись Nissan и Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По словам очевидца, в результате машины получили повреждения. У иномарки была сильно повреждена передняя часть кузова, а у отечественной легковушки, предположительно, боковая и передняя часть.

После столкновения Lada Granta встала на обочине встречной полосы на ул. Ленинской, Nissan остановился на середине перекрестка, что осложнило свободный проезд транспорта по ул. Льва Толстого. Но возможность объехать иномарку у водителей была, поэтому скопления транспортна на проезжей части не было.

По словам очевидца, на место происшествия приехал автоэвакуатор, который остановился на ул. Льва Толстого, перед перекрестком с ул. Ленинской.

В ОГИБДД Самары корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что данных о пострадавших в этом ДТП к ним не поступало.

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