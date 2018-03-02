МВД по РТ расследует уголовное дело в отношении руководства банка «Спурт»

Источник: Аргументы и факты

Главное следственное управление МВД по РТ возбудило уголовное дело по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении руководства «Спурт банка».

Как сообщает «Интерфакс», в основу дела легли материалы Центробанка.

Напомним, в декабре Банк России подал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Центробанк заподозрил руководителей банка в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. В январе стало известно, что в банке «Спурт» недостает 1,1 млрд рублей.