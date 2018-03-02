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2 марта, источник: АиФ Казань

МВД по РТ расследует уголовное дело в отношении руководства банка «Спурт»

Руководство лопнувшего банка «Спурт» подозревают в мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

Главное следственное управление МВД по РТ возбудило уголовное дело по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении руководства «Спурт банка».

Как сообщает «Интерфакс», в основу дела легли материалы Центробанка.

Напомним, в декабре Банк России подал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Центробанк заподозрил руководителей банка в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. В январе стало известно, что в банке «Спурт» недостает 1,1 млрд рублей.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Спурт» 21 июля 2017 года, арбитражный суд Татарстана признал его банкротом 27 сентября. Кредиторы банка предъявили АСВ требования на 12 миллиардов рублей. Выплаты кредиторам должны начаться в ближайшее время.

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