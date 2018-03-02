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2 марта, источник: Комсомольская правда

Калининградец угнал машину у приятеля и врезался в дерево

В четверг вечером в полицию Черняховска позвонили очевидцы и сообщили, что на улице Победы в дерево врезался автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили разбитую «Ауди». В салоне автомобиля находился пьяный мужчина.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что документов на машину у водителя не было. Как оказалось, мужчина выпивал со своим знакомым на территории гаражного общества. Когда тот уснул, черняховец взял ключи от его машины и поехал кататься по улицам города.

Теперь ему грозит срок угон, добавили в пресс-службе калининградской полиции.

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