Калининградец угнал машину у приятеля и врезался в дерево

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что документов на машину у водителя не было. Как оказалось, мужчина выпивал со своим знакомым на территории гаражного общества. Когда тот уснул, черняховец взял ключи от его машины и поехал кататься по улицам города.