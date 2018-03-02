Предполагаемый организатор «кокаинового дела» Ковальчук арестован в Германии

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Суд Германии отправил под арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука до принятия решения по запросу России о его выдаче, сообщил в пятницу «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.

Немецкий суд посчитал, что Ковальчук должен находиться под стражей на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. Суд не усмотрел нарушений закона в отношении него, признав, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом. Владимир Жеребенков Адвокат

Он отметил, что из-за тяжести обвинения немецкий суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении российского предпринимателя под залог.

«Защита предложила рассмотреть вопрос об освобождении Ковальчука под залог, но судья сказала «нет, в данном случае это бесполезно, так как предъявлено очень серьезное обвинение», — сказал Жеребенков.

Он уточнил, что под стражей Ковальчук будет находиться в городской тюрьме Берлина.

«Кокаиновое дело»

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с момента его фактического задержания. По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Всем обвиняемым в рамках «кокаинового дела» предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.