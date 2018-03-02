В Екатеринбурге кассир банка скрылась с 11 миллионами рублей

«Года бегут. А дурь на месте». Такое сообщение оставила в соцсетях 58-летняя кассир банка из Туринска Алла Самохина (имена изменены — прим.ред.), после чего скрылась с деньгами. Сотрудница учреждения, предварительно, взяла из кассы около 11 миллионов рублей. Женщина ушла с работы с деньгами и не вернулась.

— Такое происшествие действительно имело место быть, — подтвердил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Сейчас ведется розыск подозреваемой. Опрашиваются ее родственники, круг общения и другие связи. На установление местонахождения подозреваемой ориентированы все наряды полиции.

Зачем женщина взяла из кассы 11 миллионов рублей, пока неизвестно. В полиции уточняют, что это можно будет выяснить только после задержания подозреваемой.