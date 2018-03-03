Пропавшего две недели назад студента ищут в Актобе
17-летний Ербол Абдигали не выходит на связь с близкими с 17 февраля.
17-летний Ербол Абдигали не выходит на связь с близкими с 17 февраля.
Утром того дня парень вышел из дома на улице Асау барака в Актобе и пропал без вести, передает «Казинформ».
Известно, что Ербол учится на 3 курсе Уилского аграрного колледжа в поселке Уил. Приметы пропавшего: рост 170−175 сантиметров, худощавого телосложения; волосы коротко стриженные черного цвета; глаза черного цвета; нос прямой, основание опущенное; ушные раковины прилегающие.
Был одет в черную шапку, куртку с капюшоном черного цвета, джинсы синего цвета, зимние кроссовки черного цвета.
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