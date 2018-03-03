Автобус сорвался с домкрата и раздавил механика
Жуткая трагедия произошла в Уральске прямо на обочине оживленной дороги.
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Жуткая трагедия произошла в Уральске прямо на обочине оживленной дороги.
Автобус маршрута № 2 в пути сломался и застрял, сообщает uralskweek.kz.
Пассажиров высадили, а механик, подняв машину домкратом, принялся устранять неполадку. В
По предварительным данным, пострадавший скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Очевидцы засняли место происшествия из окна автомобиля.
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