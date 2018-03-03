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15:19 (мск), источник: 365info.kz

Автобус сорвался с домкрата и раздавил механика

Жуткая трагедия произошла в Уральске прямо на обочине оживленной дороги.

Источник: 365info.kz

Автобус маршрута № 2 в пути сломался и застрял, сообщает uralskweek.kz.

Пассажиров высадили, а механик, подняв машину домкратом, принялся устранять неполадку. В какой-то момент автобус сорвался с домкрата и всей своей массой рухнул на мужчину..

По предварительным данным, пострадавший скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Очевидцы засняли место происшествия из окна автомобиля.

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