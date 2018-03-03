Автобус сорвался с домкрата и раздавил механика

Пассажиров высадили, а механик, подняв машину домкратом, принялся устранять неполадку. В какой-то момент автобус сорвался с домкрата и всей своей массой рухнул на мужчину..



По предварительным данным, пострадавший скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Очевидцы засняли место происшествия из окна автомобиля.