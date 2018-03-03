В Калининградской области под лёд на озере ушли УАЗ и трактор
В посёлке Васильково Калининградской области во время экстремальных гонок по ледяной трассе провалился автомобиль УАЗ.
В посёлке Васильково Калининградской области во время экстремальных гонок по ледяной трассе провалился автомобиль УАЗ.
Трактор, который пытался его взять на буксир и вытащить, также ушел под лёд. Об этом сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».
Гонки проходили на затопленном поле, которое после наступления сильных морозов, полностью покрылось снегом и льдом. Авария произошла во время одного из заездов. Как пишут пользователи социальных сетей, водители не пострадали.
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