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14:42 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области под лёд на озере ушли УАЗ и трактор

В посёлке Васильково Калининградской области во время экстремальных гонок по ледяной трассе провалился автомобиль УАЗ.

Трактор, который пытался его взять на буксир и вытащить, также ушел под лёд. Об этом сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

Гонки проходили на затопленном поле, которое после наступления сильных морозов, полностью покрылось снегом и льдом. Авария произошла во время одного из заездов. Как пишут пользователи социальных сетей, водители не пострадали.

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