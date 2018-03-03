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15:43 (мск), источник: Sputnik.by

Машина «скорой» чуть не упала с моста в Гродно

По предварительным данным, у автомобиля лопнуло колесо, в результат чего он ушел в занос.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи на мосту в Гродно, сообщает ресурс «АвтоГродно».

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Дорожное происшествие случилось в 9:00 в субботу. По предварительным данным, у ГАЗели во время движения по мосту через Неман в сторону улицы Поповича лопнуло правое переднее колесо.

Чтобы избежать лобового столкновения водитель вывернул руль в сторону тротуара, машина ударилась об опору осветительной мачты и остановилась.

«Скорая» чуть не столкнулась с идущим впереди троллейбусом. В результате ДТП никто не пострадал. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства происшествия.

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