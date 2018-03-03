Машина «скорой» чуть не упала с моста в Гродно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи на мосту в Гродно, сообщает ресурс «АвтоГродно».

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Дорожное происшествие случилось в 9:00 в субботу. По предварительным данным, у ГАЗели во время движения по мосту через Неман в сторону улицы Поповича лопнуло правое переднее колесо.

Чтобы избежать лобового столкновения водитель вывернул руль в сторону тротуара, машина ударилась об опору осветительной мачты и остановилась.