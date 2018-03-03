В Татарстане под поездом погиб охранник из Башкирии

Сотрудники вневедомственной охраны из Башкирии погиб под поездом в Татарстане.

В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что смертельный инцидент случился 1 марта в 23:30. Стрелок вневедомственной охраны станции Дема приехал в Бугульму и сдал охрану составу другому сотруднику. Затем он решил срезать путь под стоящим вагоном. Внезапно тот тронулся.