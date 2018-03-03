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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане под поездом погиб охранник из Башкирии

ЧП случилось на станции Бугульма.

Сотрудники вневедомственной охраны из Башкирии погиб под поездом в Татарстане.

В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что смертельный инцидент случился 1 марта в 23:30. Стрелок вневедомственной охраны станции Дема приехал в Бугульму и сдал охрану составу другому сотруднику. Затем он решил срезать путь под стоящим вагоном. Внезапно тот тронулся.

«Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на госпитализацию он скончался в больнице», — сообщили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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