В Татарстане под поездом погиб охранник из Башкирии
ЧП случилось на станции Бугульма.
ЧП случилось на станции Бугульма.
Сотрудники вневедомственной охраны из Башкирии погиб под поездом в Татарстане.
В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что смертельный инцидент случился 1 марта в 23:30. Стрелок вневедомственной охраны станции Дема приехал в Бугульму и сдал охрану составу другому сотруднику. Затем он решил срезать путь под стоящим вагоном. Внезапно тот тронулся.
«Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на госпитализацию он скончался в больнице», — сообщили в надзорном ведомстве.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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