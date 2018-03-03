На севере Петербурга потушили сильный пожар в автосервисе
Никто не пострадал.
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Никто не пострадал.
В Курортном районе Петербурга сгорел автосервис, передает ГУ МЧС России по городу и области. Возгорание произошло 3 марта в поселке Белоостров.
По данным ведомства, горел металлический ангар.
Огонь тушили в течение часа. К 12.41 пламя было локализовано.
Данные о пострадавших не поступали.
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