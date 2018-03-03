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16:25 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На севере Петербурга потушили сильный пожар в автосервисе

Никто не пострадал.

Источник: Reuters

В Курортном районе Петербурга сгорел автосервис, передает ГУ МЧС России по городу и области. Возгорание произошло 3 марта в поселке Белоостров.

По данным ведомства, горел металлический ангар. Из-за повышенной угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Огонь тушили в течение часа. К 12.41 пламя было локализовано.

Данные о пострадавших не поступали.

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