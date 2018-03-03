Двоих рыбаков спасли со льда Финского залива
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Двоих
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Двоих
«Сегодня, 3 марта, в 12:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступила информация о том, что на акватории Финского залива в районе населенного пункта Большая Ижора Ломоносовского района двое
К месту происшествия были направлены спасатели
Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает, что при выходе на лед следует неукоснительно соблюдать правила безопасности и при выборе мест рыбалки прислушиваться к рекомендациям местных администраций.
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