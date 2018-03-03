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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Двоих рыбаков спасли со льда Финского залива

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Двоих рыбаков-любителей эвакуировали в субботу со льда акватории Финского залива, сообщает пресс-служба МЧС России по Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 3 марта, в 12:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступила информация о том, что на акватории Финского залива в районе населенного пункта Большая Ижора Ломоносовского района двое рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины», — сказали в пресс-службе.

К месту происшествия были направлены спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России «Красная Горка», на берегу пострадавших встречали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области. В 13:00 рыбаки были доставлены на берег.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает, что при выходе на лед следует неукоснительно соблюдать правила безопасности и при выборе мест рыбалки прислушиваться к рекомендациям местных администраций.

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