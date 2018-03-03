Двоих рыбаков спасли со льда Финского залива

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 3 марта, в 12:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступила информация о том, что на акватории Финского залива в районе населенного пункта Большая Ижора Ломоносовского района двое рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины», — сказали в пресс-службе.

К месту происшествия были направлены спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России «Красная Горка», на берегу пострадавших встречали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области. В 13:00 рыбаки были доставлены на берег.