Взорвавшийся самогонный аппарат травмировал южноуральца и его 9-летнюю дочь
Пострадала и квартира, в которой живет семья.
Пострадала и квартира, в которой живет семья.
Инцидент произошел вчера, 2 марта, в городе Чебаркуль (Челябинская область). В одном из многоэтажных домов по улице Карпенко взрывной волной выбило оконные стекла, перепугав соседей и прохожих.
— 39-летний хозяин квартиры занимался изготовлением домашнего алкоголя. Неожиданно взорвался самогонный аппарат. И сам мужчин, и его 9-летняя дочь получили термические травмы, — сообщили в
У дочери ожоги 1−2 степени, у нее пострадало 4% тела. Девочка находится на амбулаторном лечении. Ее отца увезли в больницу с более обширными и серьезными ожогами 2−3 степени.
Устанавливаются все детали происшествия.
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