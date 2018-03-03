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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Взорвавшийся самогонный аппарат травмировал южноуральца и его 9-летнюю дочь

Пострадала и квартира, в которой живет семья.

Инцидент произошел вчера, 2 марта, в городе Чебаркуль (Челябинская область). В одном из многоэтажных домов по улице Карпенко взрывной волной выбило оконные стекла, перепугав соседей и прохожих.

— 39-летний хозяин квартиры занимался изготовлением домашнего алкоголя. Неожиданно взорвался самогонный аппарат. И сам мужчин, и его 9-летняя дочь получили термические травмы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

У дочери ожоги 1−2 степени, у нее пострадало 4% тела. Девочка находится на амбулаторном лечении. Ее отца увезли в больницу с более обширными и серьезными ожогами 2−3 степени.

Устанавливаются все детали происшествия.

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