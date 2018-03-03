В Прикамье убийца оставил на месте преступления записку для следователей
Мужчина признавался в послании, что причастен в смерти любимой.
Мужчина признавался в послании, что причастен в смерти любимой.
В Кунгуре арестовали 41-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм сожительнице.
Тело 59-летней женщины обнаружили 28 февраля в квартире одного из домов по улице Детской.
По данным следствия, сожители выпивали. Во время застолья, возникла ссора. Мужчина стал бить женщину и остановился только когда она перестала подавать признаки жизни.
«Мужчина с места преступления скрылся, оставив записку адресованную сотрудникам правоохранительных органов, в которой указал о своей причастности к совершенному преступлению», — сообщили в
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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