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16:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье убийца оставил на месте преступления записку для следователей

Мужчина признавался в послании, что причастен в смерти любимой.

В Кунгуре арестовали 41-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм сожительнице.

Тело 59-летней женщины обнаружили 28 февраля в квартире одного из домов по улице Детской.

По данным следствия, сожители выпивали. Во время застолья, возникла ссора. Мужчина стал бить женщину и остановился только когда она перестала подавать признаки жизни.

«Мужчина с места преступления скрылся, оставив записку адресованную сотрудникам правоохранительных органов, в которой указал о своей причастности к совершенному преступлению», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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