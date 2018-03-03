В Прикамье убийца оставил на месте преступления записку для следователей

В Кунгуре арестовали 41-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм сожительнице.

Тело 59-летней женщины обнаружили 28 февраля в квартире одного из домов по улице Детской.

По данным следствия, сожители выпивали. Во время застолья, возникла ссора. Мужчина стал бить женщину и остановился только когда она перестала подавать признаки жизни.

«Мужчина с места преступления скрылся, оставив записку адресованную сотрудникам правоохранительных органов, в которой указал о своей причастности к совершенному преступлению», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».