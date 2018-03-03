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16:42 (мск), источник: Коммерсантъ

В новом терминале аэропорта «Пермь» отвалилась плитка

Сегодня ночью произошло обрушение фасадной плитки над входной группой в здание нового терминала аэропорта «Пермь», сообщил на своей странице в соцсети Instagram министр транспорта Николай Уханов.

По его словам, специалисты начали восстановление плитки, вход в терминал организован через запасной вход. При падении плитки никто не пострадал, отметил министр.

В ночь со 02 на 03 марта 2018 года произошло обрушение 1 фасадной плитки над входной группой нового терминала международного аэропорта «Пермь». Специалисты аэропорта незамедлительно прибыли на место инцидента и начали работы по устранению обрушения. Восстановительные работы планируется завершить 03-04 марта 2018 года. Место обрушения огорожено, вход в терминал организован через дополнительные двери. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация аэропорта приносит пассажирам и гостям аэропорта извинения за доставленные неудобства.

Допис, поширений Николай Уханов (@ukhanovnb)

Отметим, что новый терминал стоимостью 5 млрд руб. был сдан в эксплуатацию всего три месяца назад. Строительство вела фирма «Альфа строй» (входит в холдинг «Уралбилдинг» из Екатеринбурга).

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