В новом терминале аэропорта «Пермь» отвалилась плитка

По его словам, специалисты начали восстановление плитки, вход в терминал организован через запасной вход. При падении плитки никто не пострадал, отметил министр.

Отметим, что новый терминал стоимостью 5 млрд руб. был сдан в эксплуатацию всего три месяца назад. Строительство вела фирма «Альфа строй» (входит в холдинг «Уралбилдинг» из Екатеринбурга).