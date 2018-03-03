В ночь со 02 на 03 марта 2018 года произошло обрушение 1 фасадной плитки над входной группой нового терминала международного аэропорта «Пермь». Специалисты аэропорта незамедлительно прибыли на место инцидента и начали работы по устранению обрушения. Восстановительные работы планируется завершить 03-04 марта 2018 года. Место обрушения огорожено, вход в терминал организован через дополнительные двери. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация аэропорта приносит пассажирам и гостям аэропорта извинения за доставленные неудобства.
В новом терминале аэропорта «Пермь» отвалилась плитка
Сегодня ночью произошло обрушение фасадной плитки над входной группой в здание нового терминала аэропорта «Пермь», сообщил на своей странице в соцсети Instagram министр транспорта Николай Уханов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.