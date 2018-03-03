В Кишиневе из-за гололеда пострадали 14 человек

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки четырнадцать человек обратились за медицинской помощью в связи с получением травм из-за гололеда на дорогах.

Пресс-секретарь столичного Института скорой помощи Петру Кравец уточнил, что из 14 пациентов только двоим потребовалась госпитализация.

«В основном травмы получают пожилые люди. Один человек попал в реанимацию с обморожением. Это женщина в возрасте 63 лет из района Яловень. Сейчас она в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания», — отметил пресс-секретарь.