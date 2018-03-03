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16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе из-за гололеда пострадали 14 человек

Медики рекомендуют пожилым людям воздерживаться от выхода на улицу.

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Источник: Комсомольская правда

За последние сутки четырнадцать человек обратились за медицинской помощью в связи с получением травм из-за гололеда на дорогах.

Пресс-секретарь столичного Института скорой помощи Петру Кравец уточнил, что из 14 пациентов только двоим потребовалась госпитализация.

«В основном травмы получают пожилые люди. Один человек попал в реанимацию с обморожением. Это женщина в возрасте 63 лет из района Яловень. Сейчас она в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания», — отметил пресс-секретарь.

Медики рекомендуют пожилым людям воздерживаться от выхода на улицу в гололед. В случае травм населению следует обращаться по номеру 903.

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