В Кишиневе из-за гололеда пострадали 14 человек
Медики рекомендуют пожилым людям воздерживаться от выхода на улицу.
Медики рекомендуют пожилым людям воздерживаться от выхода на улицу.
За последние сутки четырнадцать человек обратились за медицинской помощью в связи с получением травм
«В основном травмы получают пожилые люди. Один человек попал в реанимацию с обморожением. Это женщина в возрасте 63 лет из района Яловень. Сейчас она в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания», — отметил
Медики рекомендуют пожилым людям воздерживаться от выхода на улицу в гололед. В случае травм населению следует обращаться по номеру 903.
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