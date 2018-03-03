В Воронеже 5-летний ребенок провалился в канализационный люк

Пятилетний мальчик провалился в канализационный люк в Воронеже в пятницу, 2 марта, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Воронежа. Ребенка госпитализировали.

ЧП случилось на улице Колодезной в 16:20. Мальчик гулял вместе со своей семьей. Ребенок не заметил открытый люк: его занесло снегом. Родители вызвали спасателей на место происшествия, однако мальчика удалось достать до их приезда. Ребенка госпитализировали.