В Воронеже 5-летний ребенок провалился в канализационный люк
Мальчика госпитализировали.
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Мальчика госпитализировали.
Пятилетний мальчик провалился в канализационный люк в Воронеже в пятницу, 2 марта, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
ЧП случилось на улице Колодезной в 16:20. Мальчик гулял вместе со своей семьей. Ребенок не заметил открытый люк: его занесло снегом. Родители вызвали спасателей на место происшествия, однако мальчика удалось достать до их приезда. Ребенка госпитализировали.
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