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16:18 (мск), источник: Sputnik.by

Пожилой мужчина скончался в торговом центре в Минске

Медики прибыли на место происшествия, однако спасти мужчину не удалось.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Пожилой мужчина умер в торговом центре МОМО, расположенном на Партизанском проспекте в Минске, подтвердили Sputnik в министерстве здравоохранения.

Посетители центра вызвали скорую помощь, прибывшие на место врачи вызвали реанимационную машину, однако мужчину спасти не удалось, несмотря на усилия медиков.

Ровно неделю назад в другом столичном торговом центре Dana Mall умерла молодая женщина. Находясь в торговом зале, 28-летняя жительница Минска почувствовала себя плохо. Знакомый, которому она пожаловалась по телефону на плохое самочувствие, вызвал ей такси.

Водитель такси довел девушку до аптеки. Фармацевты и прибывшие медики скорой помощи пытались ее реанимировать, однако спасти девушку не удалось.

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