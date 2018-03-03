Пожилой мужчина скончался в торговом центре в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Пожилой мужчина умер в торговом центре МОМО, расположенном на Партизанском проспекте в Минске, подтвердили Sputnik в министерстве здравоохранения.

Посетители центра вызвали скорую помощь, прибывшие на место врачи вызвали реанимационную машину, однако мужчину спасти не удалось, несмотря на усилия медиков.

Ровно неделю назад в другом столичном торговом центре Dana Mall умерла молодая женщина. Находясь в торговом зале, 28-летняя жительница Минска почувствовала себя плохо. Знакомый, которому она пожаловалась по телефону на плохое самочувствие, вызвал ей такси.