В центре Красноярска задержали «свадебных стрелков»

Свадебный кортеж, со стороны которого раздались выстрелы, привлек внимание полиции в центре Красноярска, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Подозрительный автомобиль задержали с помощью операции «Перехват». Догнать машины удалось на улице Молокова. В одном из автомобилей кортежа нашли газовый пистолет с пятью патронами и 3 резиновыми пулями, кроме того 6 травматических патронов и 1 магазин.