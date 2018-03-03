В центре Красноярска задержали «свадебных стрелков»
Владельцу оружия грозит штраф.
Владельцу оружия грозит штраф.
Свадебный кортеж, со стороны которого раздались выстрелы, привлек внимание полиции в центре Красноярска, рассказали в
Подозрительный автомобиль задержали с помощью операции «Перехват». Догнать машины удалось на улице Молокова. В одном из автомобилей кортежа нашли газовый пистолет с пятью патронами и 3 резиновыми пулями, кроме того 6 травматических патронов и 1 магазин.
58-летнему владельцу оружия грозит штраф по статье «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему».
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