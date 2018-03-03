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16:51 (мск), источник: БЕЛТА

Спасатели нашли в задымленной квартире в Минске трех запертых в шкафу детей

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли в задымленной квартире в Минске трех запертых в шкафу детей, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА
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Сообщение о задымлении в квартире поступило в МЧС 3 марта. Дверь прибывшим на место спасателям открыл ее хозяин. В квартире чувствовался запах гари, как оказалось, на кухне загорелся диван, который мужчина вместе с женой потушили сами, но не до конца — к моменту приезда пожарных еще немного тлел поролон.

«При помощи подручных средств спасатели потушили загорание, а при обследовании квартиры заметили детские вещи. Во время беседы хозяева сказали, что у них четыре ребенка и дома их нет — они находятся у бабушки. Однако в детской комнате в закрытом шкафу спасатели нашли мальчиков, 2008 и 2015 годов рождения, и девочку, 2012 года рождения. Дети были напуганы», — рассказали в МЧС. Со слов малышей, в шкаф их посадила мать, сказала сидеть тихо и не шевелиться.

Детей осмотрели медики, состояние здоровья признано удовлетворительным. Затем на место прибыли сотрудники милиции. Причины происшествия будут устанавливаться. Хозяева не смогли внятно объяснить, почему загорелся диван. В МЧС отметили антисанитарное состояние квартиры.

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