В Омской области задержали подозреваемых в незаконной вырубке леса

«В производстве Следственного управления УМВД России по Омской области находится уголовное дело, возбужденное 1 ноября 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (“Незаконная рубка лесных насаждений”). По данному уголовному делу задержаны участники организованной группы, в том числе организатор, которые осуществляли незаконную рубку лесных насаждений и причинили ущерб на сумму более 7,3 млн рублей», — сказала она.

МВД продолжает расследование для установления других эпизодов преступной деятельности банды. Руководство ведомства взяло расследование уголовного дела под свой контроль, отметила Волк.

2 марта президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Калининграде поручил ОНФ передавать лично ему и в правоохранительные органы информацию о фактах преследования активистов ОНФ за их расследования. Так, глава государства рассчитывает, что руководство МВД «быстро и жестко» отреагирует на случаи с нападками на тех, кто поднял проблему незаконной вырубки леса в Омской области.

Незаконные вырубки леса в Омской области

В декабре 2017 года полиция задержала в Тарском районе Омской области пять человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной вырубкой леса.

Как сообщали ранее в УМВД России по Омской области, ущерб от деятельности ОПГ составил более 1 млрд рублей. Члены группы, отмечали в полиции, оказывали давление на сотрудников местного лесхоза и предпринимателей.

После задержания полиция организовала круглосуточные посты на ведущих из района дорогах, чтобы выявлять вывозимый лес. Правительство региона впоследствии создало межведомственную комиссию по данному вопросу, а врио губернатора региона Александр Бурков заявил, что решает вопрос об увеличении частоты предоставления региону спутниковых снимков омских лесов. Сейчас область получает снимки со спутников, на которых можно отслеживать нелегальные вырубки, только раз в год.