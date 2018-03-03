Вор вынес из квартиры 2 планшета, пока хозяин принимал ванну
Накануне поздно вечером 25-летний молодой человек зашел погреться в подъезд дома по пр. Октября и заметил, как местный житель, зайдя в квартиру, не запер за собой дверь. Злоумышленник пробрался в квартиру. Семья уже спала, а хозяин квартиры был в ванной комнате.
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