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17:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Вор вынес из квартиры 2 планшета, пока хозяин принимал ванну

Накануне поздно вечером 25-летний молодой человек зашел погреться в подъезд дома по пр. Октября и заметил, как местный житель, зайдя в квартиру, не запер за собой дверь. Злоумышленник пробрался в квартиру. Семья уже спала, а хозяин квартиры был в ванной комнате.

Воспользовавшись моментом, молодой человек захватил два планшета из гостиной и кухни. Однако во дворе его заметили сотрудники ППС. Неожиданная встреча с полицейскими застала злоумышленника врасплох. Мужчина начал прятать планшеты под автомобиль и был задержан стражами порядка. Происхождение планшетов объяснить не смог и признался, что украл.

В 2 часа ночи сотрудники полиции вернули имущество 32-летнему владельцу. Предварительно, потерпевший оценивает ущерб в 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый — ранее судимый житель Нефтекамска, арестован, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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