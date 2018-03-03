Вор вынес из квартиры 2 планшета, пока хозяин принимал ванну

Накануне поздно вечером 25-летний молодой человек зашел погреться в подъезд дома по пр. Октября и заметил, как местный житель, зайдя в квартиру, не запер за собой дверь. Злоумышленник пробрался в квартиру. Семья уже спала, а хозяин квартиры был в ванной комнате.