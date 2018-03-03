В Казани BMW упала с подъемника на Toyota в сервисном центре ТТС
В казанском сервисном центре «ТТС Гарант» на улице Декабристов сегодня утром на стоящий внизу седан Toyota Corolla с подъемника упал автомобиль BMW.
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В казанском сервисном центре «ТТС Гарант» на улице Декабристов сегодня утром на стоящий внизу седан Toyota Corolla с подъемника упал автомобиль BMW.
В результате серьезно пострадали оба автомобиля.
Предварительно, а результате инцидента люди не пострадали. За чей счет будут ремонтироваться авто, пока неизвестно.
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