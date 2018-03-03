Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Максим Галкин показал, как его дочь выглядела в полтора года
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Лолита прогулялась босиком по снегу
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации»
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
На тяжелобольной звезде «Аншлага» пытаются нажиться экстрасенсы
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
17:28 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани BMW упала с подъемника на Toyota в сервисном центре ТТС

В казанском сервисном центре «ТТС Гарант» на улице Декабристов сегодня утром на стоящий внизу седан Toyota Corolla с подъемника упал автомобиль BMW.

В результате серьезно пострадали оба автомобиля.

Предварительно, а результате инцидента люди не пострадали. За чей счет будут ремонтироваться авто, пока неизвестно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Казани ФСБ поймала двух прокуроров, попросивших 400 тысяч рублей за "хороший" приговор
Песков: Антироссийские санкции США наносят вред всему миру
Как отреагировали западные эксперты на послание Путина
Олег Дерипаска купил гражданство Кипра
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Домогаров объявил об уходе из театра Моссовета
В Роструде напомнили об укороченной рабочей неделе
Огромная популяция пингвинов пряталась на отдаленных островах
Спорт
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России Международный совет футбольных ассоциаций одобрил использование системы видеопомощи арбитрам во время матчей
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь