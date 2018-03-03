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3 марта, источник: АиФ Санкт-Петербург

В центре Петербурга трактор влетел в иномарку и «убрал» ее вместе со снегом

Людей в автомобиле не было.

В центре Северной столицы трактор протаранил иномарку, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел 3 марта на набережной реки Фонтанки.

По словам очевидцев, водитель снегоуборщика не заметил припаркованный на дороге автомобиль Mitsubishi Galant и въеал в него ковшом, «убрав» машину вместе с сугробом.

Иномарка получила серьезные повреждения. К счастью, людей в салоне автомобиля на момент аварии не было, и никто не пострадал.

Пробки на месте ДТП нет.

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