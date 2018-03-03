Станция метро «Немига» была закрыта больше часа

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Станция метро «Немига» была закрыта для пассажиров больше часа, сообщили в субботу пользователи соцсетей.

Читайте также Прыгнувший под поезд в минском метро мужчина остался жив

Многие минчане, которые по рекомендации ГАИ во время сильного снегопада выбрали метро, как максимально удобный способ передвижения, столкнулись с проблемой. Однако около 14 часов дня станция метро «Немига» закрылась для пассажиров.

Сложная транспортная ситуация продлилась недолго, чуть более чем через час станция открылась для пассажиров. По информации некоторых очевидцев, причиной закрытия станции стал забытый кем-то предмет, похожий на пакет или сумку.