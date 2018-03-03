Станция метро «Немига» была закрыта больше часа
Поезда следовали через станцию «Немига» без остановок, по некоторой информации, причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.
Поезда следовали через станцию «Немига» без остановок, по некоторой информации, причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Станция метро «Немига» была закрыта для пассажиров больше часа, сообщили в субботу пользователи соцсетей.
Многие минчане, которые по рекомендации ГАИ во время сильного снегопада выбрали метро, как максимально удобный способ передвижения, столкнулись с проблемой. Однако около 14 часов дня станция метро «Немига» закрылась для пассажиров.
Сложная транспортная ситуация продлилась недолго, чуть более чем через час станция открылась для пассажиров. По информации некоторых очевидцев, причиной закрытия станции стал забытый
Снегопады стали причиной сложной дорожной ситуации в Беларуси. В нескольких частях города образовались дорожные пробки. Транспортники города оценивают ситуацию на дорогах, вызванную непогодой и всплеском ДТП, как «напряженно-стабильную». На отдельных участках маршрутов транспорт отстает от заявленного расписания на 30 минут.
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