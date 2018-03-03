Камнепад обрушился на дорогу в районе Гурзуфа и заблокировал проезд

В районе поселка Гурзуф на Южном берегу Крыма случился камнепад.

Камни с горы посыпались прямо на проезжую часть и перекрыли дорогу.

Как сообщают пользователи в соцсетях, в этом же районе как раз ведутся строительные работы — связано ли это с обвалом или нет, пока неизвестно.

— Обрушение скальной породы на дорогу от Лазурного на подъезде к пятому КП (контрольный пункт — Авт.). Вываливается из-под элитной стройки на Мертвой долине, — отмечает автор поста в соцсети под фото заваленной глыбами дороги.

В МЧС Крыма рассказали, что пострадавших в результате камнепада нет.

— Личный состав МЧС для ликвидации происшествия не привлекался, дорогу расчищали специалисты и техника «Крымавтодора». Думаю, работ уже завершены, — сообщили «КП-Крым» в ведомстве.

Напомним, сегодня на фоне шторма в южных регионах Крыма ожидается подъем уровня рек в предгорьях Южного берега Крыма на 1,5 метра.