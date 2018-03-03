Камнепад обрушился на дорогу в районе Гурзуфа и заблокировал проезд
На месте работают специалисты и техника «Крымавтодора».
На месте работают специалисты и техника «Крымавтодора».
В районе поселка Гурзуф на Южном берегу Крыма случился камнепад.
Камни с горы посыпались прямо на проезжую часть и перекрыли дорогу.
Как сообщают пользователи в соцсетях, в этом же районе как раз ведутся строительные работы — связано ли это с обвалом или нет, пока неизвестно.
— Обрушение скальной породы на дорогу от Лазурного на подъезде к пятому КП (контрольный пункт — Авт.). Вываливается
В МЧС Крыма рассказали, что пострадавших в результате камнепада нет.
— Личный состав МЧС для ликвидации происшествия не привлекался, дорогу расчищали специалисты и техника «Крымавтодора». Думаю, работ уже завершены, — сообщили «КП-Крым» в ведомстве.
Напомним, сегодня на фоне шторма в южных регионах Крыма ожидается подъем уровня рек в предгорьях Южного берега Крыма на 1,5 метра.
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