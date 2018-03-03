Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцев в Сети рассмешило новейшее российское оружие Путина
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации» США
Многодетная семья в Воронежской области назвала шестого ребенка Россией
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
Андреева уехала из РФ на Мальдивы после решения Первого канала
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
10Во Флориде в школе произошла стрельба
18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Камнепад обрушился на дорогу в районе Гурзуфа и заблокировал проезд

На месте работают специалисты и техника «Крымавтодора».

В районе поселка Гурзуф на Южном берегу Крыма случился камнепад.

Камни с горы посыпались прямо на проезжую часть и перекрыли дорогу.

Как сообщают пользователи в соцсетях, в этом же районе как раз ведутся строительные работы — связано ли это с обвалом или нет, пока неизвестно.

— Обрушение скальной породы на дорогу от Лазурного на подъезде к пятому КП (контрольный пункт — Авт.). Вываливается из-под элитной стройки на Мертвой долине, — отмечает автор поста в соцсети под фото заваленной глыбами дороги.

В МЧС Крыма рассказали, что пострадавших в результате камнепада нет.

— Личный состав МЧС для ликвидации происшествия не привлекался, дорогу расчищали специалисты и техника «Крымавтодора». Думаю, работ уже завершены, — сообщили «КП-Крым» в ведомстве.

Напомним, сегодня на фоне шторма в южных регионах Крыма ожидается подъем уровня рек в предгорьях Южного берега Крыма на 1,5 метра.

3 марта утром и днем ожидается сильный ливень и снег на востоке и юге Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди; в горах очень сильный снег, мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Болгария благодарит Россию за независимость "на русских костях"
MWC-2018, день шестой: планшеты живее всех живых
Песков: Антироссийские санкции США наносят вред всему миру
СМИ: проект крылатой ракеты с ядерной установкой «отшлифован»
Как отреагировали западные эксперты на послание Путина
В Роструде напомнили об укороченной рабочей неделе
Олег Дерипаска купил гражданство Кипра
Домогаров объявил об уходе из театра Моссовета
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Спорт
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России Международный совет футбольных ассоциаций одобрил использование системы видеопомощи арбитрам во время матчей
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь