За взятку в 22 миллиона тенге задержаны сотрудники департамента юстиции Астаны

По данным ведомства, 28 февраля сотрудники департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астана задержаны заместитель руководителя департамента юстиции Рамазанова Р., руководитель управления по обеспечению исполнительного производства Даулетбаева Е по факту получения взятки в размере 22 миллионов тенге за снятие арестов по исполнительному производству.