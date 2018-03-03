За взятку в 22 миллиона тенге задержаны сотрудники департамента юстиции Астаны
В Астане при получении взятки задержаны сотрудники департамента юстиции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В Астане при получении взятки задержаны сотрудники департамента юстиции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным ведомства, 28 февраля сотрудники департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астана задержаны заместитель руководителя департамента юстиции Рамазанова Р., руководитель управления по обеспечению исполнительного производства Даулетбаева Е по факту получения взятки в размере 22 миллионов тенге за снятие арестов по исполнительному производству.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 366 пункт 2,3 части 4 УК РК («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»). Проводится досудебное расследование.
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