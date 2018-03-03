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18:04 (мск), источник: Tengrinews

За взятку в 22 миллиона тенге задержаны сотрудники департамента юстиции Астаны

В Астане при получении взятки задержаны сотрудники департамента юстиции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Источник: Tengrinews

По данным ведомства, 28 февраля сотрудники департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астана задержаны заместитель руководителя департамента юстиции Рамазанова Р., руководитель управления по обеспечению исполнительного производства Даулетбаева Е по факту получения взятки в размере 22 миллионов тенге за снятие арестов по исполнительному производству.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 366 пункт 2,3 части 4 УК РК («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»). Проводится досудебное расследование.

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