В Клайпеде без воды остались сотни людей: трубы не выдержали морозов
Во второй половине дня в субботу рабочие городских коммунальных служб ещё не приступали к устранению аварии.
Во второй половине дня в субботу рабочие городских коммунальных служб ещё не приступали к устранению аварии.
В Клайпеде целый микрорайон остался без водоснабжения после того, как от мороза полопались трубы. ЧП случилось в субботу, 3 марта, передаёт портал Delfi.
Трубопровод на улице Науякемё прорвало около 10:00. Он снабжал водой десятки многоэтажек. Во второй половине дня рабочие городских коммунальных служб ещё не приступали к устранению аварии, ссылаясь на то, что нет информации о трассах отопления и электричества. По их словам, есть риск повредить и эти коммуникации.
«Почти весь микрорайон остался без воды, в лучшем случае воды не будет до 23:00, а возможно и до завтра. Здесь живут и старые люди, инвалиды, маленькие дети. Когда звонишь в Центр экстремальных ситуаций, они отвечают, что это не их работа.
В феврале
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