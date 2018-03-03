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18:11 (мск), источник: Клопс.ru

В Клайпеде без воды остались сотни людей: трубы не выдержали морозов

Во второй половине дня в субботу рабочие городских коммунальных служб ещё не приступали к устранению аварии.

В Клайпеде целый микрорайон остался без водоснабжения после того, как от мороза полопались трубы. ЧП случилось в субботу, 3 марта, передаёт портал Delfi.

Трубопровод на улице Науякемё прорвало около 10:00. Он снабжал водой десятки многоэтажек. Во второй половине дня рабочие городских коммунальных служб ещё не приступали к устранению аварии, ссылаясь на то, что нет информации о трассах отопления и электричества. По их словам, есть риск повредить и эти коммуникации.

«Почти весь микрорайон остался без воды, в лучшем случае воды не будет до 23:00, а возможно и до завтра. Здесь живут и старые люди, инвалиды, маленькие дети. Когда звонишь в Центр экстремальных ситуаций, они отвечают, что это не их работа. Какой-то абсурд!» — возмущался один из горожан, которого цитирует Delfi.

В феврале из-за рекордных морозов в Литве насмерть замёрзли три человека. В Клайпеде и Паланге превышены температурные минимумы последних 20 лет.

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