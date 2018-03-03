В Новосибирской области нарушитель, пытаясь скрыться от полицейских, попал в аварию
По предварительным данным, мужчина был пьян.
По предварительным данным, мужчина был пьян.
В субботу, 3 марта, в поселке Барышево сотрудники полиции стали участниками погони, которая закончилась аварией.
— Полицейские гнались за водителем, управлявшим Lada 2109, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — В процессе погони, нарушитель едва не столкнулся с маршруткой, а затем «девятка» налетела на отбойник и чуть было не вылетела на встречку. К счастью, никто в этой аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, от водителя «Лады» сильно пахло алкоголем.
— Это, по всей видимости, и явилось главной причиной, почему мужчина попытался скрыться от полицейских, — продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Теперь во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции. «Комсомолка» следит за ходом проверки.
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