Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Дочка американского комика получает на завтрак необычные блины
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
Андреева уехала из РФ на Мальдивы после решения Первого канала
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
На тяжелобольной звезде «Аншлага» пытаются нажиться экстрасенсы
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
3 марта, источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области нарушитель, пытаясь скрыться от полицейских, попал в аварию

По предварительным данным, мужчина был пьян.

В субботу, 3 марта, в поселке Барышево сотрудники полиции стали участниками погони, которая закончилась аварией.

— Полицейские гнались за водителем, управлявшим Lada 2109, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — В процессе погони, нарушитель едва не столкнулся с маршруткой, а затем «девятка» налетела на отбойник и чуть было не вылетела на встречку. К счастью, никто в этой аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, от водителя «Лады» сильно пахло алкоголем.

— Это, по всей видимости, и явилось главной причиной, почему мужчина попытался скрыться от полицейских, — продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Теперь во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции. «Комсомолка» следит за ходом проверки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лжепрокурор из Петербурга, обещавший сгноить пешеходов, публично извинился
Амстердам на время превратился в город-каток
Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Медведева показала, как российские олимпийцы прятали триколор
Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице
Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
Запрет на винтовку AR-15 во Флориде продержался 15 минут
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга
Спорт
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита» Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с «Амкаром», который запомнился всем, кроме футбола
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь