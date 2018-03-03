В Новосибирской области нарушитель, пытаясь скрыться от полицейских, попал в аварию

— Полицейские гнались за водителем, управлявшим Lada 2109, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — В процессе погони, нарушитель едва не столкнулся с маршруткой, а затем «девятка» налетела на отбойник и чуть было не вылетела на встречку. К счастью, никто в этой аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, от водителя «Лады» сильно пахло алкоголем.