В Челябинске в отделе полиции скончался мужчина
ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта, «ФедералПресс». В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска умер мужчина. Инцидент произошел вечером 2 марта.
ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта, «ФедералПресс». В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска умер мужчина. Инцидент произошел вечером 2 марта.
Как сообщили в
Получив объяснения, через несколько часов его отпустили, обязав явиться в отдел на следующий день для дачи показаний. По свидетельствам очевидцев, 2 марта в отделе полиции мужчине внезапно стало плохо и дежурный вызвал скорую помощь. Однако мужчина умер до ее приезда.
В настоящее время по факту смерти проводится проверка.
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