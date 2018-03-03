В Челябинске в отделе полиции скончался мужчина

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчину доставили в полицию 1 марта сотрудники Росгвардии после бытового конфликта с супругой.

Получив объяснения, через несколько часов его отпустили, обязав явиться в отдел на следующий день для дачи показаний. По свидетельствам очевидцев, 2 марта в отделе полиции мужчине внезапно стало плохо и дежурный вызвал скорую помощь. Однако мужчина умер до ее приезда.