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3 марта, источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске в отделе полиции скончался мужчина

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта, «ФедералПресс». В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска умер мужчина. Инцидент произошел вечером 2 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчину доставили в полицию 1 марта сотрудники Росгвардии после бытового конфликта с супругой.

Получив объяснения, через несколько часов его отпустили, обязав явиться в отдел на следующий день для дачи показаний. По свидетельствам очевидцев, 2 марта в отделе полиции мужчине внезапно стало плохо и дежурный вызвал скорую помощь. Однако мужчина умер до ее приезда.

В настоящее время по факту смерти проводится проверка.

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