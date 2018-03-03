Взрослые и дети ранены в ДТП на «Коле». Один человек мертв

Примерно в 17:10 на 131-м километре трассы «Кола» водитель Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились водитель и четверо пассажиров — трое взрослых и двое детей.