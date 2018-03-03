Взрослые и дети ранены в ДТП на «Коле». Один человек мертв
Авария произошла в Волховском районе Ленобласти вечером 3 марта. Лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус.
Авария произошла в Волховском районе Ленобласти вечером 3 марта. Лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус.
Примерно в 17:10 на 131-м километре трассы «Кола» водитель Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились водитель и четверо пассажиров — трое взрослых и двое детей.
Смертельные травмы в этой аварии получил водитель «Шевроле». В «ГАЗели» ранены четверо, но их пол и возраст пока уточняются.
По факту аварии проводится проверка.
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