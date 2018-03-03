УВД показало кадры попытки ограбления обменника в Могилеве

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером в минувший четверг — мужчина с лицом, обмотанным в шарф, зашел в банк и потребовал деньги, угрожая кассирше предметом, похожим на пистолет.

Сотрудница банка не растерялась и нажала на тревожную кнопку, после этого мужчина скрылся.

Подозреваемый объявлен в розыск. Его приметы: на вид 25−30 лет, рост до 185 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в серую матерчатую куртку с капюшоном, темные брюки, серый шарф с бордовой полосой и красную кепку. При себе имел темную матерчатую сумку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eNbZcrxi1kI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее Sputnik сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, за информацию, которая поможет поймать подозреваемого, гарантировано вознаграждение.