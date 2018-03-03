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3 марта, источник: Sputnik.by

УВД показало кадры попытки ограбления обменника в Могилеве

Неизвестный мужчина попытался ограбить обменный пункт «Технобанка» в Могилеве. Городская милиция опубликовала кадры, на которых виден предполагаемый грабитель.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером в минувший четверг — мужчина с лицом, обмотанным в шарф, зашел в банк и потребовал деньги, угрожая кассирше предметом, похожим на пистолет.

Сотрудница банка не растерялась и нажала на тревожную кнопку, после этого мужчина скрылся.

Подозреваемый объявлен в розыск. Его приметы: на вид 25−30 лет, рост до 185 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в серую матерчатую куртку с капюшоном, темные брюки, серый шарф с бордовой полосой и красную кепку. При себе имел темную матерчатую сумку.

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Как ранее Sputnik сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, за информацию, которая поможет поймать подозреваемого, гарантировано вознаграждение.

Это не первая попытка ограбления в Могилеве за последнее время. В конце ноября минувшего года гражданин России захватил заложников в отделении Беларусбанка в областном центре. Налетчика помог схватить полковник милиции, который предложил нападавшему себя в качестве заложника. Позже офицер был награжден.

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