УВД показало кадры попытки ограбления обменника в Могилеве
Неизвестный мужчина попытался ограбить обменный пункт «Технобанка» в Могилеве. Городская милиция опубликовала кадры, на которых виден предполагаемый грабитель.
Неизвестный мужчина попытался ограбить обменный пункт «Технобанка» в Могилеве. Городская милиция опубликовала кадры, на которых виден предполагаемый грабитель.
Инцидент произошел вечером в минувший четверг — мужчина с лицом, обмотанным в шарф, зашел в банк и потребовал деньги, угрожая кассирше предметом, похожим на пистолет.
Сотрудница банка не растерялась и нажала на тревожную кнопку, после этого мужчина скрылся.
Подозреваемый объявлен в розыск. Его приметы: на вид 25−30 лет, рост до 185 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в серую матерчатую куртку с капюшоном, темные брюки, серый шарф с бордовой полосой и красную кепку. При себе имел темную матерчатую сумку.
Как ранее Sputnik сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, за информацию, которая поможет поймать подозреваемого, гарантировано вознаграждение.
Это не первая попытка ограбления в Могилеве за последнее время. В конце ноября минувшего года гражданин России захватил заложников в отделении Беларусбанка в областном центре. Налетчика помог схватить полковник милиции, который предложил нападавшему себя в качестве заложника. Позже офицер был награжден.
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