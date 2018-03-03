В автоаварии под Казанью один человек погиб, еще трое пострадали
Казань. 3 марта.
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Казань. 3 марта.
В МВД Татарстана агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что ДТП произошло около 19:00 на участке Усады — Песчаные Ковали автодороги Казань — поселок Боровое Матюшино под столицей республики.
«По предварительным данным, столкнулись “Лада Приора” и “Ауди”, отечественная легковушка выскочила на встречную полосу», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате аварии погиб водитель «Лады», три человека пострадали в иномарке.
На месте работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
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