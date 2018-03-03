Автомобиль депутата Госсовета РТ попал в смертельную аварию
Audi чиновника столкнулась с автомобилем «Лада Приора».
Audi чиновника столкнулась с автомобилем «Лада Приора».
Сегодня вечером автомобиль главы МУП «Электротранс» Асфана Галявова попал в аварию. На трассе из Казани в сторону Боровое Матюшино служебный автомобиль Audi А8 депутата Госсовета РТ столкнулся с автомобилем «Лада Приора».
В результате аварии погибла женщина за рулем отечественного автомобиля. Водитель «Ауди» и двое его пассажиров госпитализированы. Как сообщает издание inkazan.ru, Галявов сообщил, что не пострадал. Кто находился в машине — его близкие или коллеги, он не пояснил.
По предварительным данным МВД, отечественная «легковушка» выскочила на встречную полосу.
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