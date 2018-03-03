Пьяный алматинец на угнанном у родственника грузовике попал в ДТП

В Алматы в ночь на 4 марта на пересечении Северного кольца и проспекта Рыскулова произошла авария, передает корреспондент Zakon.kz.

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Грузовой автомобиль китайского производства Jac двигался в южном направлении по Северному кольцу. Видимо, в повороте водитель не справился с рулевым управлением, и автомобиль понесло: сначала он залетел на бордюр, проехал по нему как по рельсам и в результате врезался в стенку развязки на Рыскулова, по пути снеся на своем пути дорожный знак.

Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели пострадавшего водителя и забрали его в больницу. После оказания медпомощи мужчину доставили для прохождения экспертизы на употребление спиртного. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем полицейские, которые прибыли на место ДТП, по документам дозвонились до хозяина автомобиля. Мужчина был очень удивлен: он был уверен, что автомобиль стоит на территории промышленной базы, и не знал об угоне. Он рассказал, что его дальний родственник, которым и оказался угонщик, с самого утра крутился вокруг базы — вероятно, планировал угон автомашины.