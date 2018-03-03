В Москве на Калужском шоссе столкнулись четыре автомобиля
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения четырех машин на Калужском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения четырех машин на Калужском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в
«Около 19.50 на 40-м километре Калужского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ДТП сейчас работают полицейские.
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