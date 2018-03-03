В Смоленске из-за аварии без отопления остались более 14 тысяч человек

По данным центра, 2 марта в Смоленске произошел порыв на магистральном трубопроводе тепловой сети диаметром 700 мм производственного подразделения «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация». Третьего марта в 02.50 мск аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей было восстановлено в 08.30 мск, однако через шесть часов произошла новая авария.

«3 марта в 14−40 в г. Смоленск на территории котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 (производственное подразделение филиала “Смоленская генерация” ПАО “Квадра”) произошел порыв напорного коллектора сетевых насосов диаметром 600 мм. В 15−00 для устранения утечки теплоносителя отключена тепловая сеть № 1», — сообщили в центре.

Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 153 жилых домах Заднепровского района города, в которых проживают около 14,5 тысячи человек и 23 социально значимых объекты. В Смоленске сейчас минус 8 градусов.