В Домодедово приземлился самолет с лопнувшим шасси

«Следственным органами… организована доследственная в связи с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего из королевства Испания», — говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа.

Уточняется, что на борту Boing 737 находились 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.