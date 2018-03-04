В Домодедово приземлился самолет с лопнувшим шасси
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Летевший из Барселоны в Москву самолет приземлился в «Домодедово» с поврежденным шасси, организована проверка, сообщает
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Летевший из Барселоны в Москву самолет приземлился в «Домодедово» с поврежденным шасси, организована проверка, сообщает
«Следственным органами… организована доследственная в связи с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего из королевства Испания», — говорится в сообщении. На месте работает
Уточняется, что на борту Boing 737 находились 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.
По данным следствия, повреждение шасси было обнаружено только после посадки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.