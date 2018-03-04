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00:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сразу несколько самолетов из-за ледяного дождя вместо Ростова-на-Дону приземлились в Краснодаре

Непогода стала причиной нарушения расписания международного аэропорта «Платов».

Из-за ледяного дождя командиры экипажей самолетов из Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана приняли решение уходить на запасной аэродром в Краснодар.

Сейчас, судя по онлайн-табло аэропорта, все рейсы вернулись в Южную столицу.

При этом, как свидетельствует трафик-сервис flightradar24, несколько самолетов — это два Боинга бюджетной авиакомпании «Победа» — все же приземлились в Ростове-на-Дону в разгар непогоды по расписанию. Также не улетели на запасной аэропорт борты «Аэрофлота», s7, Ют-Эйр, выполнявшие вечерние рейсы из столичных аэропортов.

Фото Эрика Романенко.

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