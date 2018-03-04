Сразу несколько самолетов из-за ледяного дождя вместо Ростова-на-Дону приземлились в Краснодаре

При этом, как свидетельствует трафик-сервис flightradar24, несколько самолетов — это два Боинга бюджетной авиакомпании «Победа» — все же приземлились в Ростове-на-Дону в разгар непогоды по расписанию. Также не улетели на запасной аэропорт борты «Аэрофлота», s7, Ют-Эйр, выполнявшие вечерние рейсы из столичных аэропортов.