Сразу несколько самолетов из-за ледяного дождя вместо Ростова-на-Дону приземлились в Краснодаре
Непогода стала причиной нарушения расписания международного аэропорта «Платов».
Непогода стала причиной нарушения расписания международного аэропорта «Платов».
Сейчас, судя по
При этом, как свидетельствует
Фото Эрика Романенко.
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