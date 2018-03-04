Женщина убила отчима-тирана в состоянии аффекта в Экибастузе
Жительница Экибастуза осуждена за убийство мужчины, который постоянно издевался над ней, ее сестрой и матерью.
Жительница Экибастуза осуждена за убийство мужчины, который постоянно издевался над ней, ее сестрой и матерью.
АСТАНА, 4 мар — Sputnik. Женщина убила отчима, который долгие годы унижал ее, сестру и мать в Экибастузе, сообщает Павлодраский областной суд.
Она нанесла ему удары по голове и телу металлической арматурой, после того как узнала, что ее мать была в очередной раз госпитализирована в больницу с сердечным приступом.
Женщина совершила преступление, находясь в состоянии физиологического аффекта.
По материалам уголовного дела, погибший постоянно издевался и совершал насилие над членами семьи.
В Экибастузском городском суде женщина признала свою вину по статье 101 уголовного кодекса («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»).
В ходе главного разбирательства было заключено процессуальное соглашение в форме сделки: подсудимая не оспаривала обвинение и имеющиеся по делу доказательства.
Женщине, воспитывающей сына, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев, с установлением пробационного контроля.
Суд учел тяжесть уголовного правонарушения и совокупность смягчающих обстоятельств по делу, такие как: совершение впервые уголовного правонарушения, чистосердечное раскаяние и положительную характеристику по месту жительства.
Осужденная привлечена к принудительному труду в количестве 120 часов в год в местах, определяемых местными исполнительными органами.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.