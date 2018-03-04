Женщина убила отчима-тирана в состоянии аффекта в Экибастузе

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. Женщина убила отчима, который долгие годы унижал ее, сестру и мать в Экибастузе, сообщает Павлодраский областной суд.

Она нанесла ему удары по голове и телу металлической арматурой, после того как узнала, что ее мать была в очередной раз госпитализирована в больницу с сердечным приступом.

Женщина совершила преступление, находясь в состоянии физиологического аффекта.

Читайте также Убийство двух женщин в ЮКО: подозреваемый арестован

По материалам уголовного дела, погибший постоянно издевался и совершал насилие над членами семьи.

В Экибастузском городском суде женщина признала свою вину по статье 101 уголовного кодекса («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»).

В ходе главного разбирательства было заключено процессуальное соглашение в форме сделки: подсудимая не оспаривала обвинение и имеющиеся по делу доказательства.

Женщине, воспитывающей сына, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев, с установлением пробационного контроля.

Суд учел тяжесть уголовного правонарушения и совокупность смягчающих обстоятельств по делу, такие как: совершение впервые уголовного правонарушения, чистосердечное раскаяние и положительную характеристику по месту жительства.

Осужденная привлечена к принудительному труду в количестве 120 часов в год в местах, определяемых местными исполнительными органами.