Неизвестные пытались ограбить квартиру депутата Госдумы в Москве

Инцидент произошел по адресу улица Большая Бронная, дом 19. Злоумышленники пытались совершить ограбление посредством проникновения в окно. За окном остался висеть крюк, с помощью которого неизвестные пытались проникнуть в квартиру парламентария.

Свидетелем ограбления стал сосед, живущий снизу. О случившемся он сразу же сообщил племяннику Елены Паниной.