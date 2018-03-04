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02:07 (мск), источник: Известия

Неизвестные пытались ограбить квартиру депутата Госдумы в Москве

Неизвестные пытались ограбить в Москве квартиру депутата Госдумы России, члена фракции «Единая Россия» Елены Паниной. Данную информацию порталу iz.ru подтвердил осведомленный источник.

Инцидент произошел по адресу улица Большая Бронная, дом 19. Злоумышленники пытались совершить ограбление посредством проникновения в окно. За окном остался висеть крюк, с помощью которого неизвестные пытались проникнуть в квартиру парламентария.

Свидетелем ограбления стал сосед, живущий снизу. О случившемся он сразу же сообщил племяннику Елены Паниной.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группу (СОГ). Выясняются подробности случившегося.

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