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4 марта, источник: Комсомольская правда

В Самаре военнослужащие Росгвардии спасли жизнь пожилому рыбаку

Мужчине стало плохо на льду во время утренней рыбалки.

3 марта около 9 часов утра к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился за помощью житель Самары. Взволнованный мужчина сообщил, что на самарской набережной в районе Вилоновского спуска на льду реки Волга находится рыбак, которому стало плохо.

Мгновенно оценив обстановку, старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов взяв на КПП аптечку направились к указанному месту, где обнаружили пожилого рыбака. Военнослужащие оказали мужчине первую доврачебную помочь и привели его в сознание.

В это время сержант Сергей Инюшев и прапорщик Роман Будылин сообщили о случившемся в «скорую помощь» и сотрудникам расположенной рядом Центральной спасательной станции.

Сотрудники поисково-спасательной службы на спасательном судне на воздушной подушке эвакуировали пострадавшего на берег и передали прибывшим медикам, которые доставили пожилого горожанина в больницу.

По заключению врачей у рыбака случился инсульт. Специалисты положительно оценили своевременные и грамотные действия военнослужащих, по оказанию помощи попавшему в беду человеку. Руководством Управления Росгвардии по Самарской области решается вопрос об их поощрении.

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