В Самаре военнослужащие Росгвардии спасли жизнь пожилому рыбаку
Мужчине стало плохо на льду во время утренней рыбалки.
Мужчине стало плохо на льду во время утренней рыбалки.
3 марта около 9 часов утра к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился за помощью житель Самары. Взволнованный мужчина сообщил, что на самарской набережной в районе Вилоновского спуска на льду реки Волга находится рыбак, которому стало плохо.
Мгновенно оценив обстановку, старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов взяв на КПП аптечку направились к указанному месту, где обнаружили пожилого рыбака. Военнослужащие оказали мужчине первую доврачебную помочь и привели его в сознание.
В это время сержант Сергей Инюшев и прапорщик Роман Будылин сообщили о случившемся в «скорую помощь» и сотрудникам расположенной рядом Центральной спасательной станции.
Сотрудники
По заключению врачей у рыбака случился инсульт. Специалисты положительно оценили своевременные и грамотные действия военнослужащих, по оказанию помощи попавшему в беду человеку. Руководством Управления Росгвардии по Самарской области решается вопрос об их поощрении.
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