В Тольятти внук с неуравновешенной психикой до смерти избил бабушку
Мужчина вызвал скорую помощь только на следующий день после конфликта.
Мужчина вызвал скорую помощь только на следующий день после конфликта.
На днях в тольяттинское бюро
Пенсионерку избили в ее же квартире на улице Железнодорожной, где он жила со своим 80-летним мужем и 40-летним внуком. По словам соседей, именно внук мог так жестоко обойтись с женщиной. Накануне между ними произошел конфликт. В ходе которого мужчина толкнул пенсионерку. А после того, как она упала еще несколько раз ударил ее по голове.
Затем внук уложил свою бабушку на кровать и оставил умирать. Утром, когда он обнаружил, что она не дышит, вызвал скорую помощь. Оказалось, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Сейчас по признакам убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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