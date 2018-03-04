В Тольятти внук с неуравновешенной психикой до смерти избил бабушку

Пенсионерку избили в ее же квартире на улице Железнодорожной, где он жила со своим 80-летним мужем и 40-летним внуком. По словам соседей, именно внук мог так жестоко обойтись с женщиной. Накануне между ними произошел конфликт. В ходе которого мужчина толкнул пенсионерку. А после того, как она упала еще несколько раз ударил ее по голове.