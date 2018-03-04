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4 марта, источник: Комсомольская правда

В Тольятти внук с неуравновешенной психикой до смерти избил бабушку

Мужчина вызвал скорую помощь только на следующий день после конфликта.

На днях в тольяттинское бюро судебно-медицинской экспертизы был доставлен труп 79-летней пенсионерки. Однако, женщина умерла не своей смертью. Причиной гибели женщины стало кровоизлияние в мозг после травмы.

Пенсионерку избили в ее же квартире на улице Железнодорожной, где он жила со своим 80-летним мужем и 40-летним внуком. По словам соседей, именно внук мог так жестоко обойтись с женщиной. Накануне между ними произошел конфликт. В ходе которого мужчина толкнул пенсионерку. А после того, как она упала еще несколько раз ударил ее по голове.

Затем внук уложил свою бабушку на кровать и оставил умирать. Утром, когда он обнаружил, что она не дышит, вызвал скорую помощь. Оказалось, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Сейчас по признакам убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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