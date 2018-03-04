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13:57 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове произошло ДТП с шестью машинами

В Ростове-на-Дону в ночь на 4 марта произошла авария с участием нескольких автомобилей.

ДТП случилось около полуночи в районе ЦГБ.

ВАЗ-2112 вылетел с проспекта Нагибина на перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, рассказал очевидец в группе «ВКонтакте» «Ростов Главный».

После удара автомобили отбросило на четыре припаркованных машины, одна из них по инерции врезалась в киоск, а отечественная легковушка въехала в отбойник.

Пострадавших нет, рассказали порталу 161.ru в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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