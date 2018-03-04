В Ростове произошло ДТП с шестью машинами

ДТП случилось около полуночи в районе ЦГБ.

ВАЗ-2112 вылетел с проспекта Нагибина на перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, рассказал очевидец в группе «ВКонтакте» «Ростов Главный».

После удара автомобили отбросило на четыре припаркованных машины, одна из них по инерции врезалась в киоск, а отечественная легковушка въехала в отбойник.

Пострадавших нет, рассказали порталу 161.ru в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.