В Ростове произошло ДТП с шестью машинами
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ДТП случилось около полуночи в районе ЦГБ.
ВАЗ-2112 вылетел с проспекта Нагибина на перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, рассказал очевидец в группе «ВКонтакте» «Ростов Главный».
После удара автомобили отбросило на четыре припаркованных машины, одна из них по инерции врезалась в киоск, а отечественная легковушка въехала в отбойник.
Пострадавших нет, рассказали порталу 161.ru в
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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