В Башкирии во время пожара в многоэтажке эвакуировали 40 человек, есть пострадавший

В минувшую субботу, 3 марта в 21:59, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 4 этаже пятиэтажного дома на улице Худайбердина в Стерлитамаке. На место немедленно выехала бригада пожарных 40-ой пожарной спасательной части, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По прибытии сотрудники пожарной охраны эвакуировали из пятиэтажки 40 человек: весь подъезд заволокло дымом. Как выяснилось, к моменту прибытия пожарных горело домашнее имущество на площади 6 м² в однокомнатной квартире, один человек пострадал.