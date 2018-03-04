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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии во время пожара в многоэтажке эвакуировали 40 человек, есть пострадавший

Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место происшествия.

В минувшую субботу, 3 марта в 21:59, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 4 этаже пятиэтажного дома на улице Худайбердина в Стерлитамаке. На место немедленно выехала бригада пожарных 40-ой пожарной спасательной части, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По прибытии сотрудники пожарной охраны эвакуировали из пятиэтажки 40 человек: весь подъезд заволокло дымом. Как выяснилось, к моменту прибытия пожарных горело домашнее имущество на площади 6 м² в однокомнатной квартире, один человек пострадал.

— Пожар потушен в 22:29, на месте работали силы и средства МЧС: 3 единицы техники, 8 человек, прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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