Пожилая женщина в Ангарске попала под автобус, поскользнувшись на остановке

ДТП с участием автобуса произошло в Ангарске 3 марта днем. Как сообщает местный телеканал, женщина пыталась успеть на автобус. Однако перед самым входом поскользнулась и упала. Пенсионерка попала под колеса.

— Женщину в состоянии шока, с многочисленными травмами отвезли в больницу, — сообщили очевидцы.