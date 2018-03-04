Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Дочь Анны Хилькевич снялась в фотосессии вместе с мамой
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации»
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Украина заплатит США 1 млрд $ за железную дорогу
Пугачева, Долина и другие на юбилее Вячеслава Зайцева
Виктория Боня переборщила с фотошопом
СМИ: Антироссийская Польша воплощает самые смелые мечты Кремля
СМИ: Путин не сможет простить действия США в Сирии
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
4 марта, источник: Комсомольская правда

Пожилая женщина в Ангарске попала под автобус, поскользнувшись на остановке

Инспекторы выясняют обстоятельства несчастного случая.

ДТП с участием автобуса произошло в Ангарске 3 марта днем. Как сообщает местный телеканал, женщина пыталась успеть на автобус. Однако перед самым входом поскользнулась и упала. Пенсионерка попала под колеса.

— Женщину в состоянии шока, с многочисленными травмами отвезли в больницу, — сообщили очевидцы.

В ГИБДД по городу Ангарска узнать о причинах ДТП не удалось. Местные же СМИ сообщают, что всему виной плохое состояние дороги и тротуара.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Тест на наследство
Города-кинозвезды: где чаще всего снимали фильмы, получившие "Оскара"
Госдеп не потратил выданные на борьбу с влиянием РФ $120 млн
Украина купила газ в Европе в четыре раза дороже
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за действия стажера
Ураган повалил посаженное Вашингтоном 227-летнее дерево
Звягинцев второй раз остался без «Оскара»
В Италии огласили предварительные результаты выборов
В Анкаре временно закроют посольство США
Спорт
Илья Геркус: Запрет баннера «Спартака» — ответ за первый круг Эксклюзивное интервью президента «Локомотива», которое он дал после окончания ключевой встречи весеннего этапа чемпионата России
Авто
Внедорожник Lamborghini: видео с презентации В конце февраля Lamborghini представила в России свой внедорожник под названием Urus. У нас он будет стоить от 15,2 млн рублей. Смотрите видео об этом автомобиле!
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь