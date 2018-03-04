Пожилая женщина в Ангарске попала под автобус, поскользнувшись на остановке
Инспекторы выясняют обстоятельства несчастного случая.
Инспекторы выясняют обстоятельства несчастного случая.
ДТП с участием автобуса произошло в Ангарске 3 марта днем. Как сообщает местный телеканал, женщина пыталась успеть на автобус. Однако перед самым входом поскользнулась и упала. Пенсионерка попала под колеса.
— Женщину в состоянии шока, с многочисленными травмами отвезли в больницу, — сообщили очевидцы.
В ГИБДД по городу Ангарска узнать о причинах ДТП не удалось. Местные же СМИ сообщают, что всему виной плохое состояние дороги и тротуара.
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