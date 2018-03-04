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12:16 (мск), источник: ЕАН

В Нижнем Тагиле уволили полицейского за «пьяное» ДТП

В Нижнем Тагиле из органов внутренних дел уволен полицейский, устроивший в городе ДТП.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Об аварии с участием полицейского написало издание ИА «Тагил-Сити». ДТП произошло вечером 2 марта на улице Тагилстроевская, 1. Полицейский, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21093, столкнулся с Chevrolet Lacetti, который ехал с улицы Дружинина во встречном направлении.

В результате аварии никто не пострадал. Как уточнил Валерий Горелых, в крови водителя-полицейского был обнаружен алкоголь. Начальник нижнетагильского гарнизона поручил провести служебную проверку.

«По ее итогам будет дана принципиальная оценка непосредственным руководителям виновника аварии. За упущения в работе по воспитанию личного состава они будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказал руководитель пресс-службы областного полицейского главка.

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