В Нижнем Тагиле уволили полицейского за «пьяное» ДТП

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Об аварии с участием полицейского написало издание ИА «Тагил-Сити». ДТП произошло вечером 2 марта на улице Тагилстроевская, 1. Полицейский, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21093, столкнулся с Chevrolet Lacetti, который ехал с улицы Дружинина во встречном направлении.

В результате аварии никто не пострадал. Как уточнил Валерий Горелых, в крови водителя-полицейского был обнаружен алкоголь. Начальник нижнетагильского гарнизона поручил провести служебную проверку.