В Нижнем Тагиле уволили полицейского за «пьяное» ДТП
В Нижнем Тагиле из органов внутренних дел уволен полицейский, устроивший в городе ДТП.
В Нижнем Тагиле из органов внутренних дел уволен полицейский, устроивший в городе ДТП.
Об этом сообщил руководитель
Об аварии с участием полицейского написало издание ИА «Тагил-Сити». ДТП произошло вечером 2 марта на улице Тагилстроевская, 1. Полицейский, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21093, столкнулся с Chevrolet Lacetti, который ехал с улицы Дружинина во встречном направлении.
В результате аварии никто не пострадал. Как уточнил Валерий Горелых, в крови
«По ее итогам будет дана принципиальная оценка непосредственным руководителям виновника аварии. За упущения в работе по воспитанию личного состава они будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказал руководитель
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