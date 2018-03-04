В Прикамье при столкновении двух грузовиков погибли оба водителя
Причиной аварии по предварительным данным стал выезд одного из тяжеловозов на полосу встречного движения.
Причиной аварии по предварительным данным стал выезд одного из тяжеловозов на полосу встречного движения.
В Горнозаводском районе Пермского края утром 3 марта столкнулись два грузовика, оба марки MAN. Один из них был загружен лесом.
«Авария произошла на восьмом километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. По предварительным данным один из водителей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством, ехавшем в противоположном направлении. Оба водителя погибли в момент ДТП», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, одним из автомобилей управлял 60-летний житель Пермского края, другим — 46-летний житель Свердловской области. По словам очевидцев, водители ехали на высокой скорости. После аварии на автодороге образовался затор, транспортное сообщение нормализовалось спустя четыре часа.
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