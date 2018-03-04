В Прикамье при столкновении двух грузовиков погибли оба водителя

В Горнозаводском районе Пермского края утром 3 марта столкнулись два грузовика, оба марки MAN. Один из них был загружен лесом.

«Авария произошла на восьмом километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. По предварительным данным один из водителей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством, ехавшем в противоположном направлении. Оба водителя погибли в момент ДТП», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.